Game Science erter med noe Black Myth: Wukong-relatert "senere i år"

I forrige uke vant utvikleren Game Science's Black Myth: Wukong Ultimate Game of the Year -prisen på Golden Joysticks, og som en del av den prestasjonen dukket selskapets administrerende direktør Feng Ji opp i en forhåndsinnspilt melding der han kom med et lite løfte.

I sin takketale for prisen uttalte Ji "Hvis du ikke har spilt Black Myth: Wukong ennå, har du flaks, nå har du enda en grunn til å prøve det! Det kan selvfølgelig hende du allerede har fullført spillet vårt. Det er også helt greit. Fortsett å følge oss, så kan det hende at det venter noen overraskelser på deg senere i år."

Det er uklart hva dette har sammenheng med, men med tanke på at Black Myth: Wukong også er nominert til Game of the Year på The Game Awards i desember, betyr det kanskje at vi kan forvente en eller annen form for nyhet eller avsløring om spillet under Geoff Keighley-seremonien om noen uker.