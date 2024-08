Game Science ser ut til å forby influencere å diskutere feminisme i forbindelse med Black Myth: Wukong

HQ

Denne uken lanseres det etterlengtede Black Myth: Wukong, som så langt har fått svært gode anmeldelser fra kritikerne der ute. Gamereactor ble dessverre stående uten kode, og dermed vil en anmeldelse bli forsinket. De som fikk en kode for å lage innhold om spillet, har imidlertid fått klare retningslinjer for hva de ikke har lov til å diskutere når de lager innhold relatert til spillet. I et lekket dokument står det at de ikke har lov til å diskutere politikk eller feministisk propaganda i tekstene eller filmene sine.

Spillkritikerne ser imidlertid ikke ut til å ha mottatt slike retningslinjer, og TheGamer har forsøkt å få tak i Game Science Studio for å verifisere dokumentets autentisitet, men har ikke fått noe svar. Journalisten Don Parsons sier imidlertid at han har snakket med flere personer som har mottatt dokumentet, og nevner spesielt den franske YouTube-kanalen ExServ. På dette tidspunktet kan vi ikke si med sikkerhet om dokumentet er ekte, men forhåpentligvis vil utviklerne oppklare disse spørsmålene i løpet av uken.