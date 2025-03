GameBlast25 samler inn over 130 000 pund til veldedighet på én helg

HQ

Den flotte veldedighetsorganisasjonen SpecialEffect var nylig vertskap for et stort arrangement i Storbritannia. Arrangementet, kjent som GameBlast25, gikk ut på å samle ulike medlemmer av videospillmiljøet til en hektisk helg med maratonløp og ulike aktiviteter, alt for å samle inn en haug med penger til veldedighet.

Arrangementet fant sted mellom 21. og 23. februar, og det har nettopp blitt avslørt hvor mye penger arrangementet klarte å samle inn. Den totale summen endte på over 130 000 pund, og disse pengene skal brukes til å finansiere veldedighetsorganisasjonens fremtid og også hjelpe funksjonshemmede med å få glede av videospill.

I en kommentar til GameBlast25 uttalte arrangementskoordinator Paige Harvey "Vi er forbløffet og ydmyke over det endelige tallet. Å få støtte fra så mange spillere over hele verden er et enormt løft for veldedighetsorganisasjonen, og vi har blitt overveldet av entusiasmen til alle som har vært involvert. Vi kunne ikke vært mer takknemlige for deres støtte, tid og generøsitet."

I løpet av sin levetid har GameBlast25 samlet inn over 1,8 millioner pund i arbeidet med å hjelpe funksjonshemmede spillere de siste 12 årene. Arrangementet har også blitt bekreftet for en storslått retur i 2026, mellom 17. februar og 1. mars.