Gamelab kommer tilbake til Barcelona i juni "med et mer samarbeidsorientert forslag"

I november 2022 hadde Gamereactor gleden av å delta på Gamelab Tenerife, et av de største arrangementene for videospillbransjen i Spania. I den anledning ble møtet flyttet til Tenerife for å fortsette å promotere prosjektet, og viktige personligheter fra hele verden deltok, som John Romero, Ian Livingstone og Peter Molyneux, for å nevne noen.

Nå inviterer organisasjonen igjen alle bransjeaktører til en ny utgave av Gamelab Barcelona, med et nytt format, som vil finne sted mellom 28. og 30. juni 2023. I dette tilfellet ønsker de å fokusere på å utvide økosystemet av spanske og katalanske videospillselskaper- og personer, og knytte dem sammen for å fortsette å fremme videospill i landet og vende tilbake til røttene. Gamelab Barcelona 2023 vil være mer som en utviklingslab enn en kongress eller et event, og ha en mye mer deltakende struktur blant deltakerne.

Denne 2023-utgaven representerer "åpningen av dørene til et nytt Gamelab som vil fungere som et fyrtårn for det katalanske og spanske økosystemet", erklærte Iván Lobo, direktøren som foretrekker å definere seg selv som "bare én til i en samarbeidsstruktur".