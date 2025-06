Gameloft har fortsatt mange IP-er å utforske i Disney Dreamlight Valley og Disney Speedstorm

HQ

Å drive en lisens som Disney er en drøm for ethvert spillstudio, men det er også et stort ansvar. Vi vet alle hvor nidkjært store selskaper som Mikke Mus hegner om sine hemmeligheter og beskytter sine immaterielle rettigheter, og de er svært tilbakeholdne med å åpne dørene for utenforstående. Men med flid og kvalitet er det mulig å bygge et varig forhold over tid, slik Disney har gjort med Gameloft, det Barcelona-baserte videospillstudioet som står bak racingtittelen Disney Speedstorm og livssimulatoren Disney Dreamlight Valley.

Takket være arbeidet med disse "game in progress"-spillene og andre som Asphalt Legends Unite feiret Gameloft nylig 25 år som utvikler, og Gamereactor deltok på festen deres i Barcelona for å feire, minnes fortiden, snakke om den nåværende tilstanden i bransjen og, selvfølgelig, snakke om spill og fremtiden. Vi snakket med Arnaud Bénéfice, markedsdirektør i Gameloft, om det sistnevnte i et intervju du kan se nedenfor.

HQ

Samtalen med Arnaud gikk raskt over i en gjennomgang av det nyeste innholdet som har kommet til Disney Dreamlight Valley og Disney Speedtorm, oppmuntret av nylige filmutgivelser som Lilo og Stitch, men også av nostalgi for franchiser som er mer forankret i fortiden, for eksempel TRON. Alt det siste innholdet fungerer veldig bra i racingspillets gratisspillmodell, og vi lurer på hva annet som er igjen i Disney-arkivene som Gameloft kan bringe til sin asfaltverden.

"Det vi ser mest på er hva vi skal gjøre med karakterene som allerede er der," kommenterte Arnaud. "For akkurat nå har vi mer enn 80 karakterer i spillet, så vi ser på hvordan vi skal bruke disse karakterene i fremtiden, og hvordan vi gir dem flere muligheter til å skinne og bli brukt. Så forvent at vi i løpet av den neste måneden kommer til å ha noen nye måter å bruke disse karakterene på, som du kanskje ikke har brukt så mye tidligere."

Og etter å ha sparket i gang sesong 13 med Big Hero Six, er tanken å fortsette å gi ut nytt innhold, som allerede er strukturert annenhver måned frem til midten av 2026. Men hva annet er det å ri i et Disney Speedtorm-kjøretøy? Arnaud Bénéfice satte tankene våre i ro med svaret hans :

"Disney-universet er ... Jo mer du går inn i det, jo mer innser du hvor stort det er. Det er så mange figurer... Vi har noen store IP-er som folk har ventet på en stund og fortsetter å spørre oss om, og jeg kan si at ting beveger seg," smilte Arnaud, før han la til at "vi vil holde det tempoet vi har. Vi har en plan frem til midten av neste år, der vi vet at det vil komme nye IP-er annenhver måned."

Og hvis du i tillegg til å nyte spillene deres vil vite hvordan de jobber og finne ut mer om bedriftssiden av Gameloft, kan du ikke gå glipp av intervjuet vårt på samme jubileumsfest med Yolanda Sanchez, som du kan se nedenfor.