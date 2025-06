Gameloft om hva som er neste for Disney Speedstorm: "Vi ser på Mario Kart World og lærer"

HQ

Disney Speedstorm er, sammen med Disney Dreamlight Valley, de mest populære Disney-spillisensene for øyeblikket. Gameloft holder disse to gratisspillene kontinuerlig oppdatert, og legger til nytt innhold med jevne mellomrom, med et veikart som strekker seg minst frem til midten av 2026. Men for å holde seg oppdatert kreves det ikke bare flere Disney-figurer eller IP-er (selv om de ser ut til å ha nok for øyeblikket). Du må også følge nøye med på hvordan mediet utvikler seg, og ny maskinvare skaper alltid forventning.

Vi deltok nylig på Gamelofts 25-årsjubileumsfest i hovedkvarteret deres i Barcelona, der de utvikler Disney Speedstorm, og fikk snakke med markedsdirektøren deres, Arnaud Bénéfice, om nåtiden og fremtiden til racingtittelen, og også om ankomsten av Nintendo Switch 2. Du kan se intervjuet nedenfor.

Når det gjelder ankomsten av Nintendos nye maskinvare, var vi spesielt interessert i hans vurdering, som utvikler av racingtitler, av Mario Kart Worlds ankomst på scenen. Bénéfice ser på lanseringen av tittelen som positiv, og ser den som en mulighet for Disney Speedstorm til å forbedre seg.

"Det er veldig spennende. Det er faktisk ikke så mange aktører i kartingmarkedet, så spesielt en stor lansering som dette skaper alltid en viss interesse. Vi er ikke nødvendigvis direkte konkurrenter, i den forstand at det er et betalingsspill, og vi er et free-to-play-spill, og vi er også på mange flere konsoller, så vi følger nøye med på hva de gjør. De er åpenbart ledende i sjangeren, de har bidratt med mye innovasjon opp gjennom årene, og vi følger nøye med på hva de gjør. Er det noe vi kan lære av det de lanserer?"

Vi spurte også Arnaud om en mulig egen versjon av Disney Speedstorm og Asphalt Legends Unite (Asphalt-serien feirer 20 år i 2025). "Jeg kan fortelle deg at vi ser på systemet. Det er alt jeg kan si.", selv om han erkjente at Nintendo Switch 2-lanseringen var en stor avtale, både som utviklere og spillere.

I tillegg til intervjuet med Arnaud Bénéfice, fikk vi også snakke med Yolanda Sanchez, studiets HR-direktør, på Gamelofts 25-årsjubileumsfest, om den nåværende bransjen og utfordringene Gameloft (og andre studioer) vil møte i årene som kommer. Du finner henne nedenfor.