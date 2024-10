Gameloft ønsker at fansen skal være involvert i Disney Speedstorm og Asphalt Legends Unite

HQ

Gameloft har for tiden to svært populære, gratis arkade-racerspill som er tilgjengelige på alle plattformer, fra konsoller til PC og smarttelefoner: Asphalt Legends Unite og Disney Speedstorm. Disse to spillene oppdateres kontinuerlig, og Gameloft er i direkte kommunikasjon med spillerne.

I en samtale med Gamereactor på Barcelona IndieDevDay 2024 snakket Gamelofts Nicolle Fadanelli og Arnaud Benefice om hvordan mottakelsen har vært for disse to titlene:

"Samfunnet vårt er utrolig engasjert, og vi får mange tilbakemeldinger fra dem som vi faktisk lytter til og prøver å implementere dem sesong for sesong for å balansere spillet og gjøre dem samfunnsdrevne", sa Fadanelli.

"Så hovedmålet vårt er faktisk at fansen skal være de første som er involvert i utviklingen vår.

Så fellesskapet er grunnleggende for oss, og det er derfor vi legger ned mye arbeid i kommunikasjonen og de sosiale mediekanalene for å gi fansen en sniktitt på hva vi holder på med bak kulissene eller avsløringer, eller vi tipser dem om hvilke karakterer som kommer, slik at de kan ha det gøy og gjette hvem de andre spillerne kommer til å møte", la hun til.

Denne oktobermåneden, Disney Speedstorm er for tiden inne i sin tiende sesong, er dedikert til The Nightmare Before Christmas, med Jack Skellington, Sully, Oogie Boogie og Dr. Finkelstein som nye racere og en ny lastebil basert på Tim Burtons kultklassiker.

Asphalt Legends Unite har blitt godt mottatt av spillfellesskapet, spesielt flerspillermodusene

Gameloft lanserte Disney Speedstorm i 2023, og mobilversjonen ble utgitt i juli 2024. Denne sommeren har vært travel for Gameloft Barcelona, ettersom de også har oppdatert Asphalt 9: Legends med en stor grafisk overhaling ved hjelp av ny teknologi, nye flerspillermoduser, lagt til PlayStation-versjoner og krysslagring og crossplay, og omdøpt det til Asphalt Legends Unite.

Mottakelsen har ifølge Benefice vært veldig bra. "Spesielt flerspillermodusene har blitt veldig godt mottatt. Det er mye action, det er veldig umiddelbart."

"Vi har også fått mange tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet og tatt hensyn til disse.

Så det var noen endringer som lokalsamfunnet ønsket seg når det gjelder grafikk og slike ting."

"Vi har nettopp lansert en oppdatering som tar for seg alle disse punktene. Så det har vært fantastisk å få alle tilbakemeldingene fra spillerne og kunne gjøre noe med det. Men alt i alt er vi veldig fornøyde med hvordan Asphalt Legends Unite har gått så langt." Du kan se hele intervjuet med Nicolle Fadanelli og Arnaud Benefice nedenfor.