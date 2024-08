Gameplay fra kansellert Crisis har lekket på nettet

HQ

Før den offisielle kunngjøringen av Crysis 4, ryktet på grapevine var at Crytek jobbet med et spill kalt Crysis Next, som var satt til å være en flerspillerinngang i franchisen.

Selv om det aldri så dagens lys, viste lekkasjer på nettet tidligere i dag at det var en viss sannhet i disse ryktene. Av åpenbare grunner kan vi ikke legge dem ut her, og Crytek gjør en veldig effektiv krisehåndtering for å fjerne de lekkede opptakene, men følelsen fra fansen på nettet ser faktisk ut til å være at de er glade for at spillet ble kansellert.

I de 13 minuttene med lekket materiale ble tredjepersons flerspillerspillet vist frem. Det inneholdt tre klasser: Frontliner, Technician og Flanker. Grafikken var svak, men det er å forvente fra utviklingsopptak som også er fra noen år siden.

Selv om nyhetene er trege på Crysis 4,, er mange spillere glade for å få en skikkelig fungerende enkeltspilleroppføring i franchisen, og mange flere håper at Crytek kan finne en måte å ompolere og gjenbruke beinene til Crysis Next til en flerspillermodus for det (takk, DSOG).