Gamereactor Cars evaluerer 2025-versjonen av Nürburgring Nordschleife

Det er selvsagt ikke mange racingtitler på markedet i dag som har noen form for likhet med ekte racing, som ikke inkluderer Nürburgring Nordschleife. Det er snarere et absolutt must at alle racingspill, spesielt de med simulatorambisjoner, må tilby den 27 kilometer lange banen som ofte omtales som "Det grønne helvete".

Automobilista 2 Gamereactor er det første spillet som laserskanner 2025-versjonen av den reparerte asfalten, inkludert de nye fortauskantene, to ikoniske kuler og to nye skrenssoner, og den er nå tilgjengelig for kjøp i spillet. Vi her på Gamereactor har selvfølgelig testet 2025-versjonen og laget en liten POV-video i racingriggen vår for å fortelle deg hva vi synes.

Gamereactors 6DOF Full motion racingrigg består av et SR3-system fra svenske Simrig montert på en X1-Pro Cockpit fra Simlab og deretter plassert på toppen av en Traction Plus Platform fra Next Level Racing. Denne drives av en HP Omen 45L med Intel Core Ultra9 og Nvidia RTX 5090, og som skjerm bruker vi tre LG CX 55" OLED-TV-er. Rattbasen er en Fanatec DD2 med et Podium M4 GT-ratt, en Fanatec Podium Monte Carlo Rally + Podium Button Module og Heusinkvelds Ultimate Plus-pedaler.