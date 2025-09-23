Gamereactor er nå på Telegram!

HQ

Her på Gamereactor er vi alltid på utkikk etter nye måter å komme i kontakt med våre lesere og seere, og det er derfor vi er glade for å kunngjøre at vår offisielle Telegram-kanal nå er live. Her finner du alle de siste nyhetene, forhåndsvisninger, anmeldelser, artikler, guider og mye mer.

Alt du elsker med Gamereactor er nå bare et trykk unna. Det er enkelt og gratis å bli med, og å være en del av kanalen betyr at du aldri vil gå glipp av en oppdatering, og du vil ha en direkte linje til samfunnet vårt. Hva synes du om det? Hvis du vil bli med, er det bare å følge lenken. Go!