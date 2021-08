Gamereactor er offisiell streamingpartner for QuakeCon Nordic 2021

HQ

QuakeCon 2021 er like rundt hjørnet, og oppladningen til showet har vært ekstra spennende for oss i Gamereactor denne gangen. Dette siden vi endelig kan avsløre at Gamereactor er en av de offisielle streamingpartnerne for det hele. Enkelt sagt betyr det at du kan følge den offisielle QuakeCon Nordic-sendingen fylt med eksklusivt innhold hos oss.

Sendingen ledes selvsagt av vår egen Dóri Halldórson, samt Anna Ceras fra Bethesda. De vil diskutere alt av annonseringer, nyheter og detaljer fra årets digitale messe, så man kan trygt si at det blir mye å bite i. Særlig siden det også kommer fans som skal gjøre alt fra speedruns til å snakke om nordiske The Elder Scrolls Online-guilds.

Startskuddet går klokken 15 den 20. august, så titt innom live-siden vår eller Twitch da. Under ser du hele timeplanen.