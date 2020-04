Gamereactor GAME ON feirer sommeren med eksklusive avsløringer

Som kjent er E3 avlyst i år, og her snakker vi ikke bare om den fysiske messen, men også den digitale erstatningen ESA først snakket om. Ikke bare det, noe tyder på at det også kan gå samme vei for Gamescom, og det etterlater bransjen i en litt merkelig posisjon, særlig med nye konsoller på vei.

Hva vi dog vet er at en rekke større utgivere vil avholde deres egne digitale konferanser i løpet av sommeren, og at vi fortsatt vil lære masse, masse mer om PlayStation 5 og Xbox Series X, så samtidig med at vi lager en ny underside hvor du kan lese om alle avsløringene som utspringer av disse digitale sommerkonferansene, tenkte vi også at vi ville bidra litt til festen.

Igjennom det kom vi på Gamereactor GAME ON, som først og fremst er hjemsted for sommerens store spillnyheter, men også 14 dagers eksklusive avsløringer fra den 1. juni og frem. Vi samarbeider med bransjens største utgivere om å gi dere eksklusivt innhold hver eneste dag, fra gameplay-presentasjoner til ny informasjon om de største spillene, fra intervjuer med utviklerne og rykende ferske trailere.

GAME ON-undersiden blir verdt en titt hver eneste dag hele sommeren, og vi håper du vil bli med oss og feire spillbransjen, som dessverre er rammet av coronakrisen, men som nå likevel vil klare seg. Vi skal gjøre vårt beste for å tilby lekkert innhold, både eksklusive og alt det andre.

Hva håper du mest å se i løpet av sommeren? Et nytt Batman-spill? Det neste Final Fantasy? Fable 4? Horizon: Zero Dawn 2? Eller noe helt annet?