nyheter
Fremhevet: Gamescom 2025-dekning

Gamereactor diskuterer dag 2 av Gamescom 2025

Teamet snakker om Hollow Knight, EA Sports FC på Switch 2 og mye mer.

HQ

Støvet har nå lagt seg på Gamescom dag 2, og teamet samlet seg utenfor den enorme messen i Köln for å gi oss en oppdatering på hva som har skjedd.

Alberto sto i kø i det som virket som timer for å spille Hollow Knight: Silksong, Jakob spilte EA Sports FC 26 på Switch 2, og mye mer.

Teamet er for øyeblikket på vei ut på en tredje runde, men du kan holde deg oppdatert ved å se videoen nedenfor.

HQ


