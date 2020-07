Gamereactor lanserer stor Warzone-turnering med fet pengepremie

For ikke så lenge siden var Gamereactor med på å arrangere en stor nordisk turnering i Call of Duty: Warzone sammen med Activision, hvor målet var å finne ut av hvilket nordisk land som var det beste i spillet. Men der var det hovedsaklig streamere som fikk delta med sine venner, og nå er det på tide å gi muligheten videre til alle.

Vi sparker i gang en helt ny Warzone-turnering nå, hvor du kan vinne hele 1900 Euro. Utover pengepremien er det også noen lekre Astro A40-headsets og CP som kan vinnes.

Fra 3. juli kan du melde på et tremannslag til turneringen. Selve utfordringen er egentlig ganske simpel - det spilles ganske enkelt om hvem som kan få flest kills i Trio-delen, og det er på tvers av PC, PS4 og Xbox One. Så for deg betyr det at du i et bestemt tidsrum simpelhen bare skal spille så mange kamper du kan, og få så mange kills som overhodet mulig. Deretter skal du velge ut de tre spillene hvor det har gått best, og det er de som gjelder for muligheten til å vinne premien.

Det hele går av stabelen den 18. juli og tidsrummet er fra klokken 15 til 19, og deretter velger dere ut kampene som har gått best, og legger dem inn på vår turneringsside.

Det beste laget fra hvert av de fire nordiske landene går videre til finalen, og her gjelder de samme kampene, og her skal kampene avvikles den 25. juli fra klokken 15 til 19.

Poengutdelingen er enkel, hvert kill teller som ett poeng, og det er 5 poeng i bonus for å ende i topp 10 for hver kamp, og det er den totale scoren for alle tre spillere på laget som ender på poengtavlen.

Ses vi den 3. juli når turneringssiden åpner?