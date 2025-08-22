Gamereactor-teamet forteller oss om den andre travle dagen på Gamescom 2025

HQ

Gamescom er gøy, men det er også et veldig travelt team for Gamereactors talentfulle team, som tok av mot Köln med en fullbooket timeplan.

Her er teamet i ferd med å slappe av etter en travel andre dag på messen, og Alberto, Alex, Jakob og Ben tar seg tid til å snakke om hvem de har snakket med og hva de har spilt.

Følg med for flere intervjuer, spillklipp og mer etter hvert som teamet sender tilbake sine viktige opptak fra Gamescom 2025.