Gamereactors Gamer-guider: Essensiell action

Det er vanskelig å finne et spill som ikke har en eller annen form for action i seg nå for tiden. Selv i visuelle romaner kan det være en og annen skraphaug innimellom, bare for å holde det hele interessant. Men når vi snakker om actionspill her på Gamereactor, snakker vi ikke om spillene som egentlig er rollespill med en god del kamp, eller pek-og-klikk-eventyrene med en eksplosjonsscene.

Nei, vi snakker om spillene som er action i sin kjerne. Du slåss, spurter og dør muligens mesteparten av tiden du spiller disse spillene, og derfor har vi valgt ut fem spill som eksemplifiserer sjangeren på sitt beste.

5. Batman: Arkham City

Du kunne ha tatt med hvilket som helst av Rocksteadys Arkham-spill her, men Batman: Arkham City er et av de beste allround-actionspillene som fortsatt står som et høydepunkt i sjangeren den dag i dag. Et viltvoksende kart fylt med ting å gjøre, en flott historie fylt med minneverdige skurker, og selvfølgelig den patenterte Arkham-kampstilen - alt sammen gir et av, om ikke det beste Batman-spillet vi har.

4. Metroid Prime

Nå som vi alle ser frem til Samus Arans tilbakekomst i Metroid Prime 4: Beyond, er det et perfekt tidspunkt å vende tilbake til klassikeren Metroid Prime fra 2002. Metroid Prime er det mest nostalgiske spillet på listen vår, og klarer fortsatt å holde stand (spesielt takket være en nydelig remaster) med sitt skytespill, grafikk og mye mer. Hvis du vil se hvorfor så mange Nintendo-fans har mistet hodet i årevis på grunn av denne seriens tilbakekomst, bør du sjekke det ut.

3. Ghostrunner

Ghostrunner går fra en langsommere, eldre serie til en ny serie som aldri lar deg sette på bremsene, og gir et fantastisk, mer rytmisk actionspill for de som ønsker å blande mobilitet med sin vanlige kampopplevelse. Det er uendelig morsomt å løpe rundt i Dharma Tower, og det er en flott introduksjon til det frenetiske tempoet som tilbys i andre actionspill i toppklassen, som Hotline Miami og Ultrakill.

2. Sekiro: Shadows Die Twice

Hvis du noen gang har lyttet til The Gamereactor Show eller sett en av våre Gaming Gossip-episoder, vet du at jeg alltid er på utkikk etter spillet som kan matche Sekiro: Shadows Die Twice. For de som elsker en vanskelig, men givende tid, kan du ikke gjøre mye bedre, og for en gangs skyld klarer FromSoftware å inkludere en historie du kan forstå uten å bruke timer på å se på lore-videoer på YouTube.

1. God of War

Både Kratos' gamle og nye historier kunne lett funnet veien til denne listen, og hvis du er en som elsker å banke helvete ut av greske og norrøne guder, bør du gi begge en sjanse. Men her snakker vi spesifikt om rebooten fra 2018. Hvem skulle trodd at en historie om en rasende, morderisk skildring av raseri kunne ha en slik tyngde og dybde? Atreus og Kratos' utviklende forhold gjør dette til et actionspill som er verdig alle som elsker en god historie, og det har en spilldybde som gjør at det kan måle seg med de aller største også.

Hvilke actionspill synes du burde vært med på listen?