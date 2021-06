Gamereactors PC-build - The Snowball (del 4) - Den ferdige PCen!

Her på Gamereactor har vi i en lengre periode jobbet på Project Snowball, hvor vår globale sjefredaktør Magnus lærer å bygge en PC steg for steg så han kan få den ultimate maskinen til både arbeid og gaming.

Her er endelig den fjerde og sidste delen, hvor vi dropper kodenavnet (mest fordi maskinen ikke lenger er hvit) og ender opp med en ferdigbygget PC.

Men hvilke komponenter har den? Du kan se mer av innmaten i videoen nedenfor (spoileradvarsel: den har en 11th gen Intel-prosessor og det kraftigste grafikkortet vi kunne få tak i):

Og som en siste ting!

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.