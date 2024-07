Gamereactors spillguider: Essensiell Racing

HQ

Det er så mange flotte racingspill som har fungert som ikoner i sjangeren opp gjennom årene. Burnout Vi har mange gode racingspill, Wipeout, Need for Speed, Test Drive, iRacing, til og med årlige titler som F1-serien. Det er en så rikholdig liste over flotte racingspill, og det er grunnen til at jeg for denne viktige listens skyld nok en gang har gjort bekvemmelighet til en drivkraft. Ja, Burnout 3: Takedown er en all-timer, det samme er Daytona USA, Need for Speed: Underground, og så videre, men alle disse spillene er mer utfordrende å få tilgang til på moderne systemer, og det er grunnen til at jeg har gått mot titler som du kan finne uten problemer.

Ikke gå glipp av:



5. Forza Horizon 5

Jeg er fortsatt overbevist om at det første Forza Horizon -spillet var det beste, rett og slett fordi det fanget lynet i en flaske og ga oss en racingopplevelse som var ulik mye annet på den tiden. Men hvorfor spille originalen når Playground siden har hatt fire forsøk til på å perfeksjonere formelen? Det er derfor Forza Horizon 5 er med på listen, fordi det fortsatt er et bemerkelsesverdig godt, enormt detaljert, ekspansivt og stort open world-racingspill som alltid underholder time etter time.

Dette er en annonse:

4. Rocket League

Du kan ikke snakke om videospill som involverer biler uten å nevne et av de mest populære for tiden, Pysonixs strålende Rocket League. Ja, dette spillet er i det merkelige området der det er en slags fotball-racing-mash-up, men jeg føler at det er mer et racingspill enn det er en sportstittel, så det får en plass på denne listen. Hvis du vil ha en morsom og konkurransedyktig, lett å plukke opp opplevelse som er flott for alle aldre, er det få spill som kan konkurrere med briljansen til Rocket League.

3. Dirt Rally 2.0

EA Sports WRC er en ganske god innsats fra Codemasters nå som de igjen styrer WRC-videospillbevegelsen, men det er ikke fullt så tidløst og rent som Dirt Rally 2.0, en fantastisk racer som fortsatt trives og utmerker seg i dag takket være det enorme og konkurransedyktige fellesskapet og den gode mod-støtten. Hvis du liker simulert rally, er det få alternativer som er bedre enn Dirt Rally 2.0.

Dette er en annonse:

2. Assetto Corsa Competizione

Et av de mest komplette og imponerende simuleringsracingspillene som finnes. Assetto Corsa Competizione er gullstandarden for alle som elsker biler og vil ha en autentisk opplevelse av å kjøre luksuriøse, klassiske eller sjeldne modeller som du sannsynligvis aldri vil få sjansen til å sette deg bak rattet i virkeligheten. Takket være mange års støtte og en stor innsats fra fellesskapet er denne tittelen fortsatt en absolutt titan og et must for alle racingfans.

1. Mario Kart 8 Deluxe

Hvis du kan lage en kartracer som er bedre enn det Nintendo lager med Mario Kart -serien, vil du bli en veldig, veldig rik person. Mario Kart 8 Deluxe Mario Kart 8 Deluxe, som egentlig bare er en glorifisert versjon av Wii U Mario Kart 8, er et av tidenes mest solgte spill, takket være at alle som eier en Switch ser ut til å ha et eksemplar av denne tidløse, morsomme, tilgjengelige og innholdsrike gokartraceren. Dette er det perfekte spillet for solospillere, online-konkurrenter, lokale fester og alt derimellom. Mario Kart 8 Deluxe er en racing-titan, og ærlig talt er det sannsynligvis bare den eventuelle Mario Kart 9 som vil vippe det av pinnen i nærmeste fremtid.