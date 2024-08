Gamereactors spillguider: Essensiell skrekk

HQ

Skrekk er en av de få sjangrene som har klart å overskride tiden. Mange av de mest ikoniske skrekkspillene er lett tilgjengelige i dag takket være remastere og nyinnspillinger, noe som gjør det enklere å velge ut en liste med fem viktige valg.

5. Until Dawn

Supermassive Games har gitt ut så mange forskjellige skrekkspill at det er lett å miste oversikten over dem, men for de fleste er Until Dawn det beste av det beste. I denne interaktive tittelen følger vi en gruppe unge voksne som forsøker å overleve en natt på Blackwood Mountain, et sted hjemsøkt av ondskapsfulle skapninger og plaget av en uunngåelig sommerfugleffekt. Spillet har en overraskende stor rollebesetning, og skapte presedens for mange fremtidige interaktive skrekkfilmer, som The Quarry og The Dark Pictures Anthology.

4. Outlast

Et av de mest skremmende og skremmende skrekkopplevelsene som finnes. Outlast utspiller seg i et sprøtt mentalsykehus befolket av en rekke forskrudde vesener som ikke ønsker noe annet enn å drepe og pine deg. Bevæpnet med kun et videokamera som går på batterier som tømmes raskt, handler Outlast om å løpe for livet og gjøre alt som er nødvendig for å overleve og til slutt unnslippe dette forferdelige marerittet.

3. Dead by Daylight

Du kan ikke ha en skrekk-liste uten å snakke om det kanskje største skrekkspillet gjennom tidene. Det er takket være Dead by Daylight at vi har fått utallige rivaliserende asymmetriske flerspiller-skrekktitler, som Evil Dead: The Game, Friday the 13th: The Game, The Texas Chain Saw Massacre, Ghostbusters: Spirits Unleashed, med flere, og ærlig talt har ingen av disse spillene klart å vippe Behaviour Interactives titan av tronen. Etter nesten 10 år er Dead by Daylight fortsatt en av de beste og mest underholdende skrekkopplevelsene på markedet.

2. Resident Evil 2

Mange ville nok foretrukket Resident Evil 4 på denne listen, men etter min mening er Resident Evil 2 fortsatt den beste skrekktittelen. Denne overlevelsesskrekkoppfølgeren er urovekkende og skummel, har geniale og interessante gåter, og byr på en av de skumleste fiendene vi noen gang har sett i en skrekktittel, den nådeløse Mr. X. Det har vært mange gode Resident Evil spill opp gjennom årene, men ingen er en like god skrekkopplevelse som RE2.

1. Alien: Isolation

Creative Assembly er kjent som strategiguruer, men tilbake i 2014 debuterte de med et skrekkspill som den dag i dag fortsatt er en all-timer og en av de beste delene i den langvarige Alien -serien som vi noensinne har sett. Alien: Isolation er skremmende, spennende, spennende og alt du ønsker deg fra et Alien videospill, og det er nettopp det som gjør det tidløst og plasserer det på toppen av vår essensielle skrekkliste. Det er lite sannsynlig at CA kommer med en oppfølger eller noe lignende med det første, ettersom den britiske utvikleren ser ut til å ha fullt fokus på strategi igjen, men Isolation vil alltid stå som et eksempel på hva CA kan levere når de får lov til å prøve seg i nye farvann.