Gamereactors spillguider: Essensielle eventyr

Etter å ha dekket de essensielle actionspillene vi mener du bør spille hvis du vil få et virkelig godt grep om sjangeren, går vi videre til den andre sjangerbetegnelsen som dukker opp på stort sett alle spill nå for tiden: eventyr.

Eventyr kommer i alle mulige former og størrelser, men på denne listen velger vi spill som virkelig fanger ånden i en episk fortelling eller reise. Her er ingen karakteroppretting, da det passer RPG-er, og det vil heller ikke være spill som fokuserer på et eventyr som ser deg hoppe fra et sted til et annet (stol på meg, vi har en annen liste for det.)

5. Apeøyas hemmelighet (1990)

Hva er vel en eventyrliste uten et klassisk pek-og-klikk-spill? Vel, det er ikke en veldig god en, det skal jeg si deg. Selv om Telltale er kongen av pek-og-klikk-spill nå for tiden, og vi har tatt med noen av deres beste spill på denne listen, er The Secret of Monkey Island et klassisk eventyrspill som fortsatt holder den dag i dag. Humoren, det unike gameplayet og innfallene skaper til sammen en sjangerdefinerende klassiker, som vi ikke ønsker å være foruten i eventyrsjangeren.

4. Herreløs (2022)

Fra en klassiker til et moderne eventyrspill. 2022s Stray er en mesterklasse i hvordan man fanger et publikum ut av ingenting og holder på dem gjennom den korte, men utrolig morsomme historien. Det faktum at du spiller som en søt katt, føles nesten sekundært i forhold til arbeidet BlueTwelve Studio har lagt ned i dette eventyrspillet, som klarte å bli en av årets store suksesser takket være flott nivådesign, verdensoppbygging og mye mer.

3. Uncharted (2007)

Selv om Nathan Drakes historie kanskje er avsluttet, har Uncharted-serien fortsatt å produsere noe av det beste Naughty Dog har gjort noensinne. Vi kunne egentlig satt hvilket som helst av spillene på denne listen, og vi mener ærlig talt at du bør spille dem alle hvis du elsker å la deg rive med i et godt eventyr. Nathan Drake og Lara Croft kjemper ofte om hvem som er vår tids Indiana Jones, og selv om vi elsker å plyndre graver i ny og ne, har Uncharted akkurat klart å komme seg inn på listen.

2. Hinsides godt og ondt (2003)

Det er en grunn til at alle skriker etter en Beyond Good & Evil-oppfølger. Originalspillet er veldig, veldig bra, og det fanger ånden av å dra på et vilt sci-fi-eventyr bedre enn til og med noen titler i langvarige franchiser. Takket være 20-årsjubileet for nyinnspillingen som nettopp har kommet ut, er det nå et flott tidspunkt å hoppe inn i denne nostalgiske klassikeren og avsløre en uhyggelig romvesenkonspirasjon.

1. Red Dead Redemption (2010)

Selv om disse listene ikke setter noen av disse eventyrspillene over hverandre, er det vanskelig å argumentere mot Red Dead Redemption og spesielt forgjengeren som noen av de beste eventyrspillene gjennom tidene. Hvis du virkelig er ute etter å gå deg vill i en fiktiv verden, men likevel se mye av det gode og dårlige i vår egen verden reflektert gjennom den, er det Rockstars westernspill du bør oppsøke. Uten tyngden av Grand Theft Autos behov for satire som tynger det ned, bøyer Rockstar virkelig skrivemusklene sine i Red Dead Redemption og Red Dead Redemption 2 for å skape en opplevelse du sent vil glemme.

Hva gikk vi glipp av på denne listen? Hva er ditt favoritt-eventyrspill? Husk å gi oss beskjed!