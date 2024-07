Gamereactors spillguider: Essensielle kampspill

HQ

Som vi har gjort med puslespill, <a href="https://www.gamereactor.no/gamereactors-gamer-guider-essensiell-action-1548033/" title="Gamereactors Gamer-guider: Essensiell action">action-, RPG-, plattform- og eventyrspill, lister vi nå opp noen av de beste kampspillene vi elsker når vi er i humør til å lene oss tilbake (eller låse oss fast, avhengig av hvor konkurranseinnstilt du er) og banke folk til pinneved</a>.

Vi kunne ha fylt denne listen med fem anbefalinger med klassikere som Mortal Kombat, Street Fighter og Tekken, men vi har bestemt oss for å velge en annen tilnærming, og dropper franchisene dere alle kjenner til fordel for noen anbefalinger som er litt mer utenfor boksen. Det betyr ikke at disse spillene ikke er gode, de er kongene av en grunn, og Street Fighter 6 og Tekken 8 er to av de beste kampspillene gjennom tidene for mange fans, men vi ville ikke bare gå over franchiser som alle kjenner.

5. Skullgirls 2nd Encore

Selv om dette spillet kan ha fått en del kritikk på grunn av de siste kontroversene, var det ingen av de negative følelsene som dreide seg om kampene og de flotte kampmekanikkene. Skullgirls var et indie-kampspill som slo gjennom i 2013, og ga spillerne håndanimerte karakterer, en historiemodus som lot dem bli bedre kjent med disse karakterene og verdenen, og en frenetisk kampstil som fortsatt er helt unik. Det tok til og med til hovedscenen på EVO så sent som i 2022, så det har fortsatt en konkurranseånd som lever i beste velgående.

4. Dragon Ball FighterZ

En annen utrolig rask fighter, Dragon Ball FighterZ er mer avhengig av lagsammensetningen din, i likhet med noe som en Marvel vs. Capcom. Grunnen til at det er på denne listen i stedet for et spill fra den franchisen? Nei, det er ikke fordi vi er massive DBZ-hoder. I stedet for å være et fan-service-spill som mange anime-kampspill har en tendens til å være, er Dragon Ball FighterZ først og fremst et kampspill, og deretter et Dragon Ball-spill, takket være oppmerksomheten som er lagt ned i å sørge for at mekanikken er sunn.

3. Injustice 2

Jeg vet at jeg sa nei til Mortal Kombat, men det utelukker ikke NetherRealms andre moderne franchise. Injustice-spillene er flotte superhelt-brawlers, og den andre delen tok med seg noen gode lærdommer fra forgjengeren. En enorm liste, filmatiske kamper og en anstendig actionfilmhistorie gjør at vi gleder oss veldig til neste Injustice-spill. Hvis bare Mortal Kombat 1 kunne ha vært det.

2. Killer Instinct

ULTRAAAAA KOMBOOOOOO!!!! Jeg kan fortsatt høre disse ordene ekko i tankene mine når jeg tenker på Killer Instinct. Gjenopplivingen fra 2013 er kanskje ikke like populær som dagens titaner, men kultsuksessen er likevel mer enn verdt tiden din. Vanvittige kombinasjoner og en flott og variert spilleliste gjør Killer Instinct til en virkelig givende opplevelse for alle som er villige til å bruke tid på å kjede sammen angrepene sine.

1. Super Smash Bros. Ultimate

Det eneste navnet fra en stor franchise på denne listen, og det er vanskelig å ikke plassere Super Smash Bros. Ultimate på en kampspill-liste. Det finnes andre plattformkampspill der ute, som Brawlhalla og MultiVersus, men de kan ikke konkurrere med Super Smash Bros. Crossover-drømmen vi alle ønsket oss som barn, og det nyeste spillet i serien har nå mer enn 80 fightere på listen. Det å ha mange figurer betyr selvfølgelig ikke at du har et godt spill, men den virkelige bragden med Super Smash Bros. Ultimate er hvordan alle figurene føles forskjellige og har spillestiler som er knyttet til spillet deres. På en eller annen måte er dette spillet balansert, noe som føles sinnssykt å si, men det er det, og det er veldig gøy også.

