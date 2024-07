Gamereactors spillguider: Essensielle platformere

HQ

Plattformsjangeren er ikke hva den en gang var. Bortsett fra Nintendo og noen få mindre utviklere, ser vi stort sett ikke mange nye plattformtitler som debuterer. Det betyr også at mange av fortidens plattformikoner er mindre kjente i dag enn de var for ti år siden, som Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Sly Cooper, Jak and Daxter, Banjo-Kazooie, og så videre. Heldigvis er det fortsatt mange lovende og fantastiske plattformspill å glede seg over, og som en del av Gamereactors Gamer Guides har jeg valgt ut fem som innkapsler sjangerens genialitet, samtidig som de hyller fortiden og nåtiden på dette området.



Ikke gå glipp av! - Gamereactors spillguider: Essensiell action og essensielt eventyr



5. Shovel Knight

Det finnes et stort utvalg av indieplattformer som jeg kunne ha valgt ut til denne listen, men få har ekspandert på samme måte som Shovel Knight. Utvikleren Yacht Club debuterte her med et kjærlighetsbrev til pikselplattformspillene, og tilbyr et spill med stram mekanikk, massevis av dybde, massevis av sjarm, en strålende presentasjon og en fantastisk sans for humor. Det er på mange måter et av de perfekte eksemplene på hva som gjør plattformspill bra.

Dette er en annonse:

4. Psychonauts 2

Double Fines Psychonauts er et fantastisk plattformspill i seg selv, men oppfølgeren Psychonauts 2 tar denne briljansen et skritt videre og kjører på med det. Dette er et spill som har alt du kan ønske deg av et plattformspill. Det byr på varierte og unike spillmekanikker, et mangfold av slående nivåer, tonnevis av samleobjekter å finne, eksentriske karakterer, og det hele er pakket inn i en engasjerende fortelling. Det finnes noen flotte moderne plattformspill, og Psychonauts 2 er et av de beste.

3. Ori and the Blind Forest

Metroidvania-subsjangeren har blomstret i det siste, men det er kanskje bare en håndfull eksempler som er like oppslukende, stemningsfulle og fantastiske som Moon Studios' Ori and the Blind Forest. Forgjengeren til det også fantastiske Ori and the Will of the Wisps, klarer dette spillet å utmerke seg og fortelle en virkelig emosjonell historie uten å trenge et eneste ord med dialog. I tillegg har det en fantastisk grafikk og en lettfattelig progresjon, noe som gjør det til et moderne plattformspill.

Dette er en annonse:

2. Sonic Mania

Hva med tidligere tiders plattformspill, spør du? Mange av dem er enten vanskelige å få tilgang til på grunn av plattformbegrensninger, eller så har de, som i dette tilfellet, blitt oppdatert til moderne teknologi. Sonic Mania bringer tilbake glansen fra Segas berømte pinnsvin ved å forbedre den opprinnelige opplevelsen med bedre grafikk, lyd og ytelse, samtidig som det gir tilgang til de grunnleggende og uberørte originalene. Sonic Mania er en ideell måte å få tilgang til den blå uskarphetens glans på, både som et moderne og retro plattformspill.

1. Super Mario Odyssey

Hvis plattformbegrensninger ikke var en ting, og folk enkelt og fritt kunne få tilgang til Nintendo Wii-titler uten å måtte kjøpe et av de nå utgåtte systemene, ville Super Mario Galaxy sannsynligvis tatt denne plassen på listen. Men Wii-spill er vanskelig å få tilgang til hvis du ikke allerede har en konsoll liggende i dag, så i stedet får Super Mario Odyssey plassen. Dette er en av de mest anerkjente og godt mottatte titlene gjennom tidene, og med god grunn. Det er tonnevis av mekanisk dybde, mange unike verdener å utforske, utallige utfordringer å fullføre og samleobjekter å oppdage, samtidig som det er et 3D-plattformspill. Dette er et av de beste eksemplene på et spill på Nintendo Switch, og er et must for plattformfans i alle aldre.