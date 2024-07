Gamereactors spillguider: Essensielle puslespill

HQ

I vår siste serie av Gamereactors Gamereactor's Gamer Guides har vi presentert et utvalg titler fra en rekke sjangre som fungerer som et godt eksempel på hva sjangeren kan være når den er på sitt beste. For sjangre som action eller eventyr, til og med rollespill, er noen av de beste eksemplene moderne titler som bruker moderne teknologi til å levere overveldende opplevelser. I puslespillverdenen kan vi benytte oss av titler og serier som har overlevd tiden, samtidig som vi kan nikke gjenkjennende til geniale indiespill fra denne generasjonen og tidligere generasjoner.



Gå ikke glipp av: Essential Action, Essential Adventure, Essential Platform eller Essential RPG .



5. Viewfinder

Vi starter med et spill som både er nytt, men også et eksempel på puzzling på sitt beste. Sad Owl Studios' Viewfinder er en herlig, enkel og fargerik tittel som leker med perspektiv på en slik måte at du alltid vil bli overrasket over løsningen på problemet du står overfor. Ved å blande fotografering med miljømanipulasjon er Viewfinder et av de beste eksemplene på hva et moderne puslespill kan og bør være.

Dette er en annonse:

4. Fez

Det virker rart å betrakte Fez som en indieklassiker, men med tanke på at dette spillet ble født i 2012 da indieutvikling var langt mindre vanlig, har det blitt akkurat det. Dette spillet handler om å manipulere en 2D-skapning rundt i en 2D-verden, i hvert fall i starten. Snart blir hovedpersonen Gomez oppmerksom på en tredje dimensjon, og dette åpner opp for perspektivskiftende puslespill fra fire sentrale vinkler.

3. Return of the Obra Dinn

Et av tidenes beste indie-puslespill. The Return of the Obra Dinn er en forbløffende opplevelse der du inntar rollen som en forsikringsetterforsker som får i oppgave å finne ut hva som skjedde med handelsskipet Obra Dinn, som før det seilte i havn i Falmouth i 1807 uten mannskap og med ødelagte seil, hadde vært ansett som tapt til sjøs i fem år ... I dette spillet handler alt om deduksjon og bruk av logikk for å løse den bisarre saken.

Dette er en annonse:

2. Puyo Puyo Tetris 2

Et dobbeltspill som kombinerer to tidløse storheter. Puyo Puyo Tetris 2 er kjærlighetsbarnet til Puyo Puyo boble-popping-serien og arkadeikonet Tetris. I bunn og grunn spør det hva som skjer når de to puslespilltitanene kombineres, og det fører til en helt ny opplevelse som både utstråler glansen fra den historiske puslespillsjangeren, men med modernisert og prangende stil. Det er kanskje laget i 2020, men dette spillet har alle de rette egenskapene til en 80-tallsklassiker.

1. Portal 2

Dette ville ikke vært en puzzle-liste hvis vi ikke nevnte det kanskje beste moderne pusselspillet. Portal 2 tok det raffinerte og fantastiske premisset fra det opprinnelige portalling-pusselspillet og la til noen velkomne tilleggsmekanikker og dyp samarbeidsstøtte for å skape et spill som er helt tidløst. Selv om gåtene og mekanikken er nok til å få dette spillet til å skille seg ut og trives, gjør den fantastiske historien og de ikoniske karakterene at dette spillet holder seg over resten og er fast plantet som vårt mest essensielle puslespill som alle puslespillfans bør spille minst én gang.