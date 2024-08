Gamereactors spillguider: Essensielle Roguelikes

HQ

Roguelike føles som et ganske nytt begrep, men sjangeren har sakte bygget seg opp i lang tid nå, og de siste årene har vi sett en eksplosjon av spillene der du tar en sjanse på hvert løp, og øker sjansene for å lykkes til du til slutt klarer det, for så å gjøre det hele om igjen. Disse spillene er vanedannende i sin enkelhet, og de har skapt noen av de største suksessene de siste årene, spesielt fra indie-studioer som klarer å vri sjangeren på en måte som får den til å føles helt forfriskende.

Som det er tilfellet med alle disse essensielle guidene, har vi ikke plass til å ta med alle spillene vi elsker, og prøver i stedet å fokusere på nøkkelpunkter i sjangeren. Vi må ha en kortstokkbygger her, og vi må også ha et samarbeidsspill, men vi vil ikke fylle ut listen med det ene eller det andre.

5. Incscryption

Apropos kortstokkbyggere, se her! Her er en nå. Spillet starter i en fuktig, mørk hytte i skogen, der du sitter på et vaklevorent bord overfor den kanskje skumleste mannen jeg noensinne har sett, og det er vanskelig å ikke umiddelbart bli urolig av Inscryption. Spillet får deg til å hisse deg opp fra første minutt, men som alle gode roguelikes er det nesten umulig å legge det fra seg. Vi kan ikke si så mye mer uten å avsløre mysteriet som skjuler seg i Inscryption, og siden det er mer enn verdt inngangsprisen, kan vi bare anbefale å spille det når du kan.

4. Dead Cells

Nostalgisk, pikselaktig grafikk. Fartsfylte kamper. Sjefer som du ikke kan la være å elske å kjempe mot, selv etter å ha dødd mot dem femti ganger. Det er Dead Cells. Motion Twin og Evil Empires moderne klassiker, som er både metroidvania og roguelike, tok sjangeren til nye høyder og ga oss en adrenalininnsprøytning av en opplevelse som får oss til å lure på om livet virkelig er så kult som en masse celler som overtar et kroppsløst lik.

3. FTL: Faster Than Light

FTL kom ut i 2012, en tid da roguelike ikke ble brukt i like stor grad som nå, men hvis du ser nærmere på det, er det i høyeste grad et roguelike-spill. Spillet går ut på at du tar et skip gjennom stjernene, oppgraderer det og prøver å holde mannskapet i live gjennom en rekke tilfeldig genererte hendelser. Det krever svært lite engasjement, men en god porsjon hjernekraft for å holde alt i skipsform mens du spiller, og snart nok kan du finne deg selv i ferd med å miste timer til FTL og være på randen av å være en skipssjef blottet for all følelse når du fjerner oksygen fra alle andre steder enn de mest nødvendige.

2. Risk of Rain 2

Jeg sa jo at vi skulle ha et samarbeidsspill her, ikke sant? Selv om Risk of Rain 2 kan spilles og nytes alene, er det ingenting som å skyte ned sjefer mens du og vennene dine samler flest mulig oppgraderinger for å lage endeløse bølger av lasere og kuler som sprenger skjermene dine. Til å begynne med kan Risk of Rain 2 virke litt overveldende. Det er mange gjenstander som hver gjør forskjellige ting, og forskjellige karakterer å velge mellom også, men med tiden får du taket på det, og kan nyte et tredjepersons skytespill med venner som blir enda større av et fantastisk lydspor og mods som lar deg spille som Goku (ja, han er overmektig).

1. Hades

For mange indiefans vil Supergiant Games ha vært på radaren en stund før 2020. Men da Hades 1.0 ble lansert, føltes det som om slusene endelig åpnet seg for Supergiant, og folk fikk øynene opp for hvor fantastisk denne utvikleren har vært. Ingen roguelike har føltes så polert og så mye av en øyeblikkelig klassiker som Hades, og selv om vi har en oppfølger som ser ut til å oppnå enda mer enn originalen, er det akkurat nå ingenting som slår å flykte fra underverdenen som Zagreus. Det har kamp for spillpuristene, historie for de som ønsker å gå seg vill i en fortelling som er verdig de greske mytene den er basert på, og tilfeldigheter for de som elsker å kaste terningene. En sann konge i sin sjanger.