Gamereactors spillguider: Essensielle rollespill

Av de Essential Guides vi har laget så langt, er denne kanskje den vanskeligste å lage. Ikke fordi det er vanskelig å komme på fem rollespill som virkelig er essensielle, men det er rett og slett altfor mange av dem jeg kommer til å tenke på.

For å begrense det til fem spill, har vi derfor utelatt noen absolutte bangers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Star Wars: Knights of the Old Republic, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Diablo II. Dette er alle spill som lett ville ha fylt ut vår topp 10, men jeg skal ikke være den første til å bryte konvensjonene i denne artikkelserien, og derfor har jeg valgt ut fem. Saksøk meg.

5. The Elder Scrolls V: Skyrim

Dere Morrowind- og Oblivion-purister der ute holder kanskje fortsatt disse spillene kjært i hjertet, men hvis du ikke har spilt dem før og laster dem opp i dag, vil du legge merke til at de har eldet mye. Det samme gjelder for Skyrim, men denne buggy skjønnheten klarer fortsatt å holde nok sjarm til å få sin plass på denne listen. The Elder Scrolls V: Skyrim er en fantastisk prestasjon av et rollespill, og selv om mer moderne spill kanskje har overgått det, er det en grunn til at så mange av oss fortsatt vender tilbake til nordmennenes land mer enn et tiår senere.

4. The Witcher 3: Wild Hunt

Apropos et RPG som overgikk Skyrim, her har vi The Witcher 3. Spillet som virkelig fikk folk til å spille Cyberpunk 2077, opplevelsen som trakk inn så mange av The Witchers fanbase, og et av de beste spillene gjennom tidene. The Witcher 3: Wild Hunt er et spill som på en eller annen måte har fått meg til å spille det om igjen tre ganger, selv med 100 timer per gang. Det lar deg kanskje ikke være hvem du vil, men plottet, karakterene, verdenen og oppdragene vil få deg til å føle deg litt ekstra tom når du har spilt det igjen.

3. Mass Effect

Vi kunne ikke la være å ha med en BioWare-tittel her, og selv om vi slet en stund med om vi skulle sette Dragon Age på denne plassen i stedet, er det nok fantasy på denne listen allerede, og BioWares romopera er en av de mest uforglemmelige historiene i spillverdenen fra start til slutt. Uforglemmelige karakterer, replikker du vil sitere i årevis etter at du er ferdig med spillene, og det beste avsluttende oppdraget i hele spillverdenen gjør Mass Effect-trilogien til en uunnværlig opplevelse for alle som er interessert i rollespill.

2. Fallout: New Vegas

På en måte kan du lese denne listen mer som en hyllest til noen av våre favorittrollespillskapere enn selve spillene. Hvis vi snakker om elskede RPG-skapere, er det få som har høyere anseelse enn Obsidian, og en stor del av den tilbedelsen er takket være Fallout: New Vegas. Fallout: New Vegas er Bethesdas beste spill som de ikke selv har utviklet, og det tok serien ved hornene og løftet den til nye høyder, selv etter den strålende suksessen med Fallout 3. Selv i dag står spillet fortsatt som et høydepunkt for hva rollespill kan oppnå, så hvis du ennå ikke har begitt deg ut i Mojaves ødemark, er det på tide å gjøre det nå.

1. Baldur's Gate III

Jeg setter det på listen, selv om det ikke er så lenge siden sist. Baldur's Gate III har ikke engang vært ute i et år i skrivende stund, men allerede etter de første anmeldelsene visste folk at vi hadde noe spesielt i vente. Baldur's Gate III kombinerte de elskelige følgesvennene fra en BioWare-klassiker med intrikate klasser, en detaljert karakterskaper og så mye spillerinnflytelse at det til tider føltes bedre designet enn noen ekte D&D-kampanjer, og Baldur's Gate III satte en ny standard for CRPG-sjangeren som vi sannsynligvis ikke kommer til å se oppfylt på mange år. Nå har du sikkert hørt mer enn nok lovord om Larians enestående prestasjon, og hvis du allerede har gitt det en sjanse, kan du kanskje prøve noe som Divinity: Original Sin II for å få mer av en lignende opplevelse, men ellers gjør deg selv en tjeneste og gjør din første Tav.

Hva er ditt favorittrollespill? Gikk vi glipp av det? La oss få vite det, og sjekk ut de andre guidene våre for action, eventyr og plattform.