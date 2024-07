Gamereactors spillguider: Essensielle sportsspill

HQ

Som vi har gjort på disse tidligere Gamereactor Gamer Guides, ønsker vi nok en gang å fremheve noen flotte og tidløse sportstitler som alle bør spille minst en gang. Den største haken denne gangen er at i motsetning til de fleste andre sjangre, har sportsspill en tendens til å være årlige utgivelser, noe som betyr at det er veldig lite poeng å plassere FIFA 15 på denne listen, sammenlignet med de moderne ekvivalentene, er spillet datert og mye vanskeligere å komme med. Derfor har vi i denne listen fokusert på spill som enten er klassikere, aktuelle eller fortsatt lett tilgjengelige. I hovedsak vil du ikke finne Madden, FIFA/EA Sports FC, NBA 2K, PGA Tour 2K, UFC, NHL, Football Manager, PES/eFootball, WWE 2K, og så videre på denne listen.

Vi holder oss også utelukkende til sportsspill her, så følg med på Essential Racing -valgene våre i nær fremtid, hvor du vil finne Rocket League i stedet, så ikke vær redd!

Ikke gå glipp av: Viktig action, Viktig eventyr, Viktig plattform, og Viktig RPG, Viktig puslespill

5. Punch-Out

Du kan ikke ha en liste over essensielle sportsspill uten å nevne et av de mest ikoniske og beryktede sportsspillene gjennom tidene. Punch-Out Punch-Out, også kjent som Mike Tyson's Punch-Out, er en elsket arkadeklassiker som virkelig slo gjennom i 1987 etter et par tidligere utgaver som eksklusivt arkadespill. I dag er spillet nok mest kjent for sine inspirerte minispill i titler som WarioWare, men det er fortsatt lett tilgjengelig i sin opprinnelige form gjennom samlinger og emulatorer.

Dette er en annonse:

4. EA Sports PGA Tour

Det er egentlig ikke så mye som skiller EA Sports PGA Tour og 2Ks alternativ, og grunnen til at EAs alternativ gjør kuttet, er fordi det ikke er en årlig tittel. Fjorårets store tilbakekomst til den simulerte golfverdenen er fortsatt den gjeldende modellen og er en av de beste måtene å oppleve PGA-golf digitalt på, takket være inkluderingen av alle Majors og utallige sagnomsuste baner fra hele verden.

Dette er en annonse:

3. Mario Strikers: Battle League Football

På samme måte som ovenfor, kommer Mario Strikers: Battle League Football på listen, da det ikke bare er den nyeste og mest tilgjengelige delen av serien, men det er heller ikke en årlig opplevelse som EA Sports FC -titlene. Hvis du vil ha simulert fotball, er EAs tilbud det bedre valget, men i motsetning til Nintendos arkade-tilnærming, vil det komme en tid hver 12. måned når du må bytte ut nevnte spill for å fortsette å nyte det på sitt beste. Mario Strikers er fortsatt et fantastisk fotballtilbud og en flott måte å underholde hele familien på også.

2. Skate 3

Det finnes en verden der Session: Skate Sim eller til og med den kommende Skate rebooten tar denne plassen. For øyeblikket er det beste skateboardspillet på markedet fremdeles Skate 3. Tittelen fra 2010 kan fortsatt kjøpes og til og med spilles på tjenester som Game Pass og EA Play, og tilbyr den mest komplette skateboardopplevelsen vi har sett til nå, og alt i en samarbeidsverden som er en eneste stor lekeplass. Hvis du liker å shredde, er dette spillet en nødvendighet å spille.

Hederlig omtale: Wii Sports

Vi kunne ikke ha en liste over viktige sportsspill uten å nevne Wii Sports, et av de mest solgte spillene gjennom tidene. Grunnen til at det ikke har kommet med på den faktiske nummererte listen, er at Nintendo bestemte seg for å lansere oppfølgere og til slutt Nintendo Switch Sports i det siste, og de fleste av dem er en skygge av den briljansen som Wii Sports fanget da det opprinnelig ble lansert som en dag en debutkompanjong for Wii i 2006. Hvis du ikke har spilt dette spillet, er du sannsynligvis i mindretall, men hvis du får tak i en Wii og et eksemplar av dette spillet, vil du ikke angre på at du endelig har gitt det en sjanse.

1. Riders Republic

Når det gjelder ekstremsport, finnes det ingen bedre helhetsopplevelse enn Ubisofts Riders Republic. Med en kombinasjon av sykling, ski, snowboard, vingedrakter og en mengde andre DLC-idretter, er dette et spill som lar deg trikse og bare ha det gøy i et åpent sportsparadis i en fiktiv amerikansk delstat. Det finnes få mer mangfoldige og ekspansive alternativer enn dette spillet, som fremdeles er såpass ferskt at du kan forvente deg stadig nye oppdateringer og ekstra innhold. Riders Republic er for deg som lever og ånder for ekstremsport.