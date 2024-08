Gamereactors spillguider: Essential Shooter

HQ

Skytespillsjangeren har vokst til å bli en av spillverdenens mest populære, med utallige store franchiser som ofte har preget og blitt ikoner som er anerkjent i alle former for underholdning. Enten det er Call of Duty, Battlefield, Halo, Doom, Quake, Counter-Strike, listen fortsetter. Jeg har plukket ut fem spill som fremhever det beste fra skytespillscenen, og hvert av dem er valgt med tanke på deres nåværende tilgjengelighet og generelle genialitet.

Gå ikke glipp av: Ikke gå glipp av:



5. Superhot

I en verden dominert av arenaskytespill og fartsfylte flerspillerspill, er Superhot det prangende og virkelig iøynefallende alternativet. I dette spillet handler alt om å fullføre et nivå uten å bli truffet. Det er et kulehelvete der du fysisk må unngå sakte innkommende skudd, samtidig som du skaffer deg våpen for å slå tilbake og eliminere trusler på en sømløs og virkelig elegant måte som får spilleren til å føle seg som en moderne actionfilmstjerne. Dette er et av de beste eksemplene på FPS-spill, og det er også selve symbolet på hva virtuell virkelighet kan og bør være når det spilles i dette formatet.

Dette er en annonse:

4. Dommedag evig

For å være ærlig, kunne du enkelt stikke enten Doom (2016) eller Doom Eternal på denne listen, og de ville passe rett inn. Folkene på id Software har vært mestere på skytespill i flere tiår, og Doom Eternal er bare det siste kapittelet i den historien. Det er hardcore og actionfylt, enormt underholdende, utfordrende, voldelig og spennende. Det er alt du ønsker fra en FPS-opplevelse og beviser nok en gang at id - enten de jobber med Doom, Quake, Rage, eller til og med Wolfenstein tilbake på dagen - er en av de beste i bransjen.

3. Halo: The Master Chief Collection

Det sier mye om tilstanden til Halo som en franchise at The Master Chief Collection gjør denne listen over Infinite, men det er faktisk av noen få grunner. For det første er dette en mastodont av et videospill som vil underholde i timevis, og for det andre er det fordi innholdet er det beste som Halo noensinne har levert. Combat Evolved Halo 2 , Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach, , disse er alle ikoniske spill som sementerte Bungie som en av de store, alt før det forlot sci-fi-serien og vendte innsatsen mot Destiny. Det er ingen bedre måte å nyte Halo.

Dette er en annonse:

2. GoldenEye 007

Den nylige nyutgivelsen er grunnen til at GoldenEye 007 havner på denne listen. Et av de mest ikoniske skytespillene gjennom tidene, ikke bare på grunn av dets genialitet og utmerkede mekanikk, men også på grunn av den gjennomgripende effekten det hadde på skytespillområdet i konsollavdelingen i årene som fulgte. Vennskap ble smidd og knust i dette spillet, og alt i en tidsperiode der online spilling bare var en drøm. Perfect Dark har kanskje slått det når det gjelder raffinerte tekniske detaljer, men GoldenEye 007 er fortsatt et lysende eksempel på skytespill på sitt beste.

Hederlig omtale: Borderlands 2

Kanskje er det min evige kjærlighet til Gearbox' oppfølger som har fått meg til å plassere den her som en hederlig omtale, men uansett om det er tilfelle eller ikke, kan du ikke nekte for at Borderlands 2 er et av de beste skytespillene noensinne, og uten tvil det beste plyndringsspillet gjennom tidene. Det er hysterisk morsomt, uanstrengt morsomt, komplekst og dypt, støttet av en massiv mengde innhold, og perfekt for både solospillere og vennegrupper. Det er fortsatt høydepunktet i Borderlands -serien.

Disclaimer: Selv om det har vært gode Call of Duty -titler, har jeg, siden det er en årlig serie, valgt å unngå å velge ut spill i serien til fordel for mer tidløse alternativer.

På samme måte er Destiny 2 et godt eksempel på et flott skytespill, men live-aspektet og de mange årene med innhold som har gått og går, gjør at jeg har bestemt meg for å unngå det spillet også her til fordel for prosjekter som du fortsatt kan oppleve i sin helhet.

1. Counter-Strike 2

Du kan ikke ha en liste over skytespill uten å nevne det som uten tvil er kongen av sjangeren. Valves Counter-Strike 2 er det beste eksempelet på en konkurransedyktig skytespilltittel, og fortsetter å imponere som gullstandarden i skytespillsjangeren. Om noe, er denne rosen mer rettet mot Counter-Strike: Global Offensive, men det spillet ble faset ut til fordel for CS2 nylig, og derfor får den rene oppfølgeren plassen i stedet. Uansett, for et gratisspill finner du ikke mange bedre alternativer i dag.