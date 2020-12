Gamereactors store julekalender 2020 er i gang!

Du ser på Annonser

Vi er i gang med årets julekalender! I år har vi massevis av premier som vi skal gi bort hver eneste dag frem til julaften den 24. desember.

Vi har fått masse forskjellige premier fra menge forskjellige utgivere. Blant annet har vi diverse utstyr fra Logitech, Astro og Blue. Vi skal gi bort LEGO-sett og diverse merch fra blant annet Nintendo. Og hva er en julekalender på Gamereactor uten spill? Vi har selvfølgelig spill å gi bort også! I år har vi en ganske så heftig premie på julaften. Kanskje den beste premien i julekalenderen vår på årevis? Sony har nemlig gitt oss en PlayStation 5 som en av dere skal få med hjem!

Men ikke vær redd for å delta på lukene før 24. luke, for selv om du skulle være så heldig å vinne en av premiene i de 23. andre lukene, fjerner ikke dette vinnersjansen din i den siste luken, så her er det bare å delta :D

Ha en kjempegod førjulstid, alle sammen! Og kom gjerne innom daglig for å ta en titt på lukene i vår julekalender. Her er en oversikt over dem alle:

