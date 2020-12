Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 16

Du ser på Annonser

Nå er det bare åtte dager til julaften, folkens! Tida flyr altfor fort. Vi starter selvfølgelig dagen med å åpne den 16. kalenderluken. Hva er det som gjemmer seg bak den i dag da, mon tro?

I dag kan du vinne en Blue Compass Boom Arm. Compass er en førsteklasses mikrofonarm som har en intern fjærdesign med innebygd ledningshåndtering, perfekt for kringkastingsprogrammer som spillstrømming, podcasting, voiceover med mer. Denne har en verdi på 1299 kroner og er utviklet for Yeti og andre profesjonelle kringkastingsmikrofoner. Tusen takk til Blue for dagens premie.

For å delta i dagens luke vil vi at du skal gjøre følgende i kommentarfeltet:

Beskriv din egen julefilm. Skal den være en komedie? En action-film, eller kanskje en skrekkfilm? Og hvilken skuespiller skulle hatt hovedrollen?

Vi gleder oss til å lese svarene deres :) Lykke til!

