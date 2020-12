Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 21

Du ser på Annonser

Tida har bare sust forbi denne måneden og det er bare få dager igjen til manges favoritthøytid. Og siden det er en ny dag må vi jo åpne den neste luken i julekalenderen! Hva er det som gjemmer seg bak den 21. luken, mon tro?

I dag kan du vinne et Logitech G Pro X Gaming-headset. Dette headsettet er skapt for å lede deg til seier når lyd er din usynlige guide i gamingen. Takket være 50 mm elementer, 7.1 surroundlyd, mikrofon med Blue VO!CE-teknologi og mye mer vil du bli ustoppelig. Dagens premie kan vi takke Logitech for.

For å bli med i trekningen må du svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken julesang synes du er den absolutt verste og hvorfor?

Vi gleder oss til å lese svarene deres :) Lykke til!

