Gamereactors store julekalender 2020 - Luke 8

Vi er godt i gang med årets julekalender og er klare for å åpne den åttende luken! Hva gjemmer seg bak den, mon tro?

I dag skal vi dele ut noen spill vi har fått av våre venner hos Microsoft. Bak dagens luke finner vi digitale koder til følgende spill:

Tell Me Why (Xbox/Windows 10 PC)

Microsoft Flight Simulator (Windows 10 PC)

Battletoads (Xbox/Windows 10 PC)

Minecraft Dungeons (Xbox/Windows 10 PC)

Ori and the Will of the Wisps (Xbox/Windows 10 PC)

Gears Tactics (Windows 10 PC)

For å delta må du gjøre følgende:

Fortell oss hva ditt favoritt Xbox-spill er og hvorfor, og spesifiser hvilket eller hvilke av spillene du kunne tenke deg for å bli med i trekningen.

Vi gleder oss til å lese svarene deres :) Lykke til!

Vi trekker vinnerne av julekalenderen etter julaften, så det er bare å svare på tidligere luker om du har gått glipp av dem.