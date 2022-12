Gamereactors store julekalender 2022: Luke 10

HQ

Det er offisielt bare to uker igjen til julaften og tid for å åpne den tiende luken i årets julekalender. Og hva er det som lurer bak den mon tro?

Dagens premie er gitt av Related og er et Creative Sound Blaster Blaze V2-headset. Dette headsettet fungerer på alle enheter med analoge kontakter, fra PC og Mac til ledende spillkonsoller som PS5, PS4, Xbox og Nintendo Switch. Dette er et gamingheadset som er skapt for kraftig lyd og enkel bruk ved gaming. Det byr på eksplosiv bass og engasjerende spillyd med innebygde 40 mm presisionsjusterte FullSpectrum-drivere. Hodesettet har også en avtagbar støykansellerende mikrofon som eliminerer uønsket bakgrunnsstøy og sikrer skarp og klar kommunikasjon i spillet og bedre stemmechat. Det har også en ergonomisk utforming som sikrer komfort over lengre spilløkter.

Premien har en verdi på om lag 500 kroner og alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne det er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken julemat synes du er best og hvorfor?

Lykke til!

