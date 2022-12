Gamereactors store julekalender 2022: Luke 2

HQ

Det er 2. desember og vi åpner den andre luken i vår store julekalender. Hva er det som skjuler seg bak den mon tro?

Dagens premiepakke er gitt av SureFire Gaming og består av et Kingpin M1 60%-gamingtastatur, perfekt for den som liker å ha god plass på pulten og er også et ypperlig tastatur å ha med på begivenheter, LAN og turneringer, samt et Vinson N1-headsetstativ med oppheng for opptil to headset. Dagens premie har en verdi på om lag 1100 kroner og alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne dette er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hva har vært din beste spillopplevelse hittil i år, og hvorfor?

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.