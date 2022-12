Gamereactors store julekalender 2022: Luke 3

HQ

Vi er allerede godt i gang med julekalenderen og åpner den tredje luken. Hva er det som skjuler seg bak den mon tro?

Dagens premie er gitt av JCP og er perfekt for deg som streamer, for eksempel, eller har lyst til å begynne med det. Vi skal dele ut tre stk Logitech Litra Glow-strømmelys til en verdi på 749 kroner per til tre heldige vinnere. Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill ser du mest frem til neste år, og hvorfor?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.