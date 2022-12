Gamereactors store julekalender 2022: Luke 4

HQ

Det er 4. desember og andre søndag i advent. Det er også tid for å åpne den fjerde luken i vår store julekalender.

Premien er igjen gitt av JCP og bak dagens luke finner vi et Astro A30-headset for PC og Xbox. Dette trådløse headsettet skilter med knallgod lyd og opptil 27-timers brukstid per lading, mens Logitech Lightspeed og Bluetooth-tilkobling sørger for en spillopplevelse uten hakking. Premien har en verdi på om lag 2499 kroner og alt du må gjøre for sjansen til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilket spill som du har spilt i år synes du har det beste lyddesignet?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.