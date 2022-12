Gamereactors store julekalender 2022: Luke 6

HQ

Det er 6. desember og nok en gang tid for å åpne en ny luke i julekalenderen. Bak dagens luke finner vi en premiepakke gitt av Ubisoft Nordic bestående av et fysisk eksemplar av Mario + Rabbids: Sparks of Hope til Nintendo Switch, et Spark-kosedyr og en mobilring.

Alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne denne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Vi har sett Rabbids slått sammen med Rayman, Mario og Donkey Kong - hvilke andre spillserier synes du burde slå seg sammen med de gærne kaninene til Ubisoft?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.