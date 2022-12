Gamereactors store julekalender 2022: Luke 8

HQ

Det er 8. desember og tid for å åpne den åttende luken. Hva er det som skjuler seg bak den?

Bak dagens luke finner vi et sett med Creative Sensemore Air-ørepropper. Disse skilter med innebygd Sensemore-teknologi som fungerer som en hørselsforsterker og gjør lyder i omgivelsene høyere - vanndråper eller en samtale i et støyende rom - sånn at du kan høre verden rundt deg høyt og tydelig. Sammen med andre praktiske muligheter - omgivelsesmodus, aktiv støykansellering, opptil 35 timer med total spilletid, Bluetooth 5.2 og IPX5-sertifisering - får du en større opplevelse av verden i all slags vær, og du har engasjerende lyd med deg hele dagen.

Premien er gitt av Related og har en verdi på om lag 1000 kroner og alt du trenger å gjøre for å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet (bruk gjerne bilder om du ønsker det):

Hva er den ultimate juletradisjonen for deg?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

