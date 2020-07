Gamereactors store sommerquiz - Uke 4

Du ser på Annonser

Da var den tredje uka av vår sommerquiz avrundet, og vi er klare med syv nye spørsmål til denne ukas runde.

Mens vi går igjennom svarene fra først, andre og nå tredje uke, er det tid til å sette i gang med den fjerde. Det er nye premier som står på spill, og det eneste du trenger å gjøre for sjansen til å vinne, er å svare på spørsmålene nedenfor.

Og hva er ukas premier? Denne uka har vi flere premier fra MSI, og vinneren kan se frem til et lekkert GeForce GTX 1660 Ventus XS 6G OC-grafikkort, etterfulgt av et MSI MAG B460 Tomahawk-hovedkort og en MSI-goodiebag.

Du kan finne info om produktene her og her.

Så, la oss ta en titt på spørsmålene. Denne uka handler det om sjangere, slatså sjangerene som du elsker, hater, kan forstå at andre elsker, og motsatt. Lykke til!

1: Hvilken spillsjanger nyter du aller mest i dag?

2: Hvilken spillsjanger har du tidligere elsket, men ikke like mye i dag?

3: Hvilken sjanger kan du bare virkelig ikke forstå at andre har et nært forhold til?

4: Hvilket spill fra din favorittsjanger betrakter du som det beste den gjeldende sjangeren har å tilby?

5: Hvilken spillsjanger synes du fortjener et mer mainstream-rampelys?

6: Hvilken spillsjanger synes du tar mer plass enn den burde?

7: Finnes det en type sjanger du tror vil dukke opp i løpet av det neste tiåret? Eller kanskje en kombinasjon av flere?