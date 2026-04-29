Games Done Quick arrangerer veldedighetsarrangement for speedrunning på Gamescom i år

Hvis du ikke allerede var hyped nok for Gamescom 2026, er det nå en annen stor grunn til å bli begeistret. GDQ eller Games Done Quick, den veldedige speedrunning-arrangøren, kommer endelig til Europa med et tredagers live-arrangement som finner sted i Köln, på Gamescom.

Der får vi se verdens raskeste spillere fra en kuratert line-up ta på seg utrolige utfordringer og vise frem ferdighetene sine til fordel for en god sak. På Gamescom-arrangementet vil GDQ støtte Gaming for Democracy, et initiativ som er opprettet i samarbeid med Bertelsmann Stiftung og Stiftung Digitale Spielekultur, og som støtter samfunnsengasjement og demokratiske verdier gjennom spill.

"Vi er glade for å kunne utvide Games Done Quick globalt og for å kunne ta med et live-arrangement til Gamescom i Tyskland, en mulighet som er utrolig meningsfull for teamet vårt. Dette partnerskapet støtter ikke bare et fantastisk initiativ, men skaper også rom for at flere løpere kan delta, spesielt de som tidligere ikke har hatt muligheten til å reise til USA," sier Games Done Quick-eier og forretningsdirektør Ashley Farkas i en pressemelding.

Tim Endres, direktør for Gamescom, la til: "Speedrunning fenger millioner av mennesker over hele verden. Vi er derfor desto mer glade for å kunngjøre gamescom GDQ. Dette gir fansen i Europa sin første mulighet til å oppleve dette populære formatet live. Samtidig understreker arrangementet gamescoms betydning, ikke bare i sin ledende rolle for spillindustrien og -samfunnet, men også som en plattform for sosialt engasjement."

GDQs første europeiske arrangement og første partnerskap med Gamescom finner sted fra 28. til 30. august. Hvis du vil ha sjansen til å delta, åpner påmeldingen 4. mai.