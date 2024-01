Games Done Quick samler inn over 2,5 millioner dollar til Prevent Cancer Foundation.

HQ

Det årlige speedrunning-arrangementet Games Done Quick ble avsluttet i helgen, og imponerende 2,5 millioner dollar ble samlet inn til Prevent Cancer Foundation. Dette er mindre enn rekorden på 3 442 033 dollar som ble samlet inn i 2022, men det er likevel et imponerende beløp for en god sak. I løpet av den siste uken (14.-21. januar) har speedrunnere kjørt populære titler som F-Zero, Super Mario 64 og Hades for å samle inn penger til veldedighet.

Summer Games Done Quick (SGDQ), det tilsvarende arrangementet til Games Done Quick, finner sted i Minneapolis 30. juni - 6. juli.