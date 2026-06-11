Games For Change Awards 2026: « Here » – her er kategoriene og finalistene
Seremonien finner sted i New York City 21. juli.
Vanligvis er ikke sommeren prisutdelingssesong for spillverdenen, da folk heller er opptatt av arrangementer og den enorme mengden kunngjøringer og nyheter. Men det er fortsatt noen prisutdelinger som blir arrangert, inkludert Games For Change.
I 2026 arrangeres prisutdelingen i New York City 21. juli, hvor mange spill som har blitt lansert det siste året eller så vil bli hyllet for å ha satt søkelyset på viktige temaer og for hvordan de har forsøkt å drive frem endringer i bransjen og blant spillerne som spiller spill hvert eneste år.
I 2026 er det ni kategorier på prisutdelingen, og arrangementet ledes av Anjali Bhimani (kjent for å ha lagt stemme til Symmetra i Overwatch, blant andre roller) og Osric Chau fra Supernatural. Sjekk ut alle kategoriene og de nominerte nedenfor.
Beste spillopplevelse:
- And Roger
- Consume Me
- South of Midnight
Beste bidrag til fellesskapet:
- Powwow Bound
- Relooted
- The Darkest Files
Beste innen miljøpåvirkning:
- Imaginary Atlas
- Faceminer
- Ut og rundt
Beste innen helse og velvære:
- ARWell Pro
- Camp Movewell
- Sikadens år
Beste innvirkning:
- Og Roger
- Eddie og jeg
- Sør for midnatt
Beste læringsbidrag:
- La oss lage en historie
- De mørkeste filene
- Fluffle-fabrikken
Beste innen XR og nye medier:
- Et langt farvel
- Klimastasjonen
- Eddie og jeg
Beste fortelling:
- Og Roger
- Fortær meg
- The Alters
Beste plattformbaserte prosjekt:
- MUDEMverse
- Planet Planners
- Sesamstien: Magical Beastie Quest