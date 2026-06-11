Games For Change Awards 2026: « Here » – her er kategoriene og finalistene

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Vanligvis er ikke sommeren prisutdelingssesong for spillverdenen, da folk heller er opptatt av arrangementer og den enorme mengden kunngjøringer og nyheter. Men det er fortsatt noen prisutdelinger som blir arrangert, inkludert Games For Change.

I 2026 arrangeres prisutdelingen i New York City 21. juli, hvor mange spill som har blitt lansert det siste året eller så vil bli hyllet for å ha satt søkelyset på viktige temaer og for hvordan de har forsøkt å drive frem endringer i bransjen og blant spillerne som spiller spill hvert eneste år.

I 2026 er det ni kategorier på prisutdelingen, og arrangementet ledes av Anjali Bhimani (kjent for å ha lagt stemme til Symmetra i Overwatch, blant andre roller) og Osric Chau fra Supernatural. Sjekk ut alle kategoriene og de nominerte nedenfor.

Beste spillopplevelse:



And Roger



Consume Me



South of Midnight



Beste bidrag til fellesskapet:



Powwow Bound



Relooted



The Darkest Files



Beste innen miljøpåvirkning:



Imaginary Atlas



Faceminer



Ut og rundt



Beste innen helse og velvære:



ARWell Pro



Camp Movewell



Sikadens år



Beste innvirkning:



Og Roger



Eddie og jeg



Sør for midnatt



Beste læringsbidrag:



La oss lage en historie



De mørkeste filene



Fluffle-fabrikken



Beste innen XR og nye medier:



Et langt farvel



Klimastasjonen



Eddie og jeg



Beste fortelling:



Og Roger



Fortær meg



The Alters



Beste plattformbaserte prosjekt: