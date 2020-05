Games with Gold byr på indieperle og remaster-oppvarming i juni

Du ser på Annonser

Som nevnt tidligere i dag nærmer vi oss altså juni, så nå har Microsoft bestemt seg for å avsløre hvilke spill Xbox Live Gold-medlemmer vil få "gratis" fremover. Denne gangen snakker vi ikke akkurat om massive AAA-slagere, men med blant annet en skikkelig indieperle og absurd spill som nærmest er Mars Attacks venter det uansett litt moro i vente. Her er listen over Games with Gold for juni:

Shantae and the Pirate's Curse hele måneden

Coffee Talk fra 16. juni - 15. juli

Destroy All Humans fra 1. - 15. juni

Sine Mora fra 16. - 30. juni