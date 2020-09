Games with Gold tar det rolig i oktober

Du ser på Annonser

Verken Sony eller Microsoft har for vane å virkelig slå på stortrommene hva nye PlayStation Plus- og Games with Gold-spill angår om det allerede kommer meget spennende ting i nærmeste fremtid, så med både Crash Bandicoot 4: It's About Time, FIFA 21 og Watch Dogs Legion er det ikke rart at enkelte av dere kanskje ikke har hørt om hva Xbox-eiere får med på kjøpet fra og med torsdag.

Nå har nemlig Microsoft offentliggjort Games with Gold-spillene for oktober, og man kan trygt si at de som klager over mangel på såkalte AAA-spill får blod på tann med dette utvalget:



Slayaway Camp: Butcher's Cut hele måneden



Maid of Sker fra 16. oktober - 15. november



Sphinx and the Cursed Mummy fra 1. - 15. oktober



Costume Quest fra 16. - 31. oktober