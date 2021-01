Games with Gold tar opp kampen mot PS Plus med fem spill

Du ser på Annonser

Mange av dere har sagt at PlayStation Plus har vært bedre enn Games with Gold den siste tiden, så jeg kan forstå at mange synes den nå bekreftede prisøkningen for Live Gold-medlemskap er veldig dårlig timet. Microsoft er uansett smarte nok til å samtidig avsløre at antallet "gratis" spill økes fra fire til fem i neste måned.

Nå har nemlig Games with Gold for februar blitt kunngjorte, og det er hele to knallgode spill som blir gratis hele måneden:



Gears 5 hele måneden



Resident Evil HD Remaster hele måneden



Dandara: Trials of Fear Edition fra 16. februar til 15. mars



Indiana Jones and the Emperor's Tomb fra 1. - 15. februar



Lost Planet 2 fra 16. - 28. februar



Hva synes du om utvalget og prisøkningen?