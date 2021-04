Du ser på Annonser

Personlig har jeg sluttet å ha noen særlig forventninger til Games with Gold-utvalget, for det er lenge siden Microsoft imponerte meg to måneder på rad. Det er ganske greit siden mai som forventet ikke leverer varene heller. Her er nemlig de fire utvalgte spillene:



Armello hele måneden



Dungeons 3 fra den 16. mai - 15. juni



Lego Batman fra 1. - 15. mai



Tropico 4 fra 16. - 31. mai