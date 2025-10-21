Games Workshop avslører Norscan-forsterkninger for The Old World Chaos-hærer

HQ

Når du tenker på Chaos i Warhammers Old World, tenker du sannsynligvis på massive daemoner, eller pansrede krigere kledd i blodrøde kapper og innhyllet i død. Du tenker kanskje ikke på en kraftig, skjorteløs mann med noe som ser ut som et ekkelt jordbruksredskap og som dekker et fødselsmerke med en hjelm med horn.

Men norscan raiders er en like viktig del av en Chaos-hær som alle andre deler, spesielt hvis du elsker billigere infanteri eller fartsfylt kavaleri. Games Workshop vet det også, og det er grunnen til at det tilbyr et 50-manns forsterkningshærsett spesielt for Chaos Marauders.

I esken får du 40 Chaos Marauders og 10 Marauder Horsemen. Du kan tilpasse Marauders med våpenalternativer og dele dem enten i to 20-manns tropper eller fire 10-manns tropper, hver med sine egne lederskapsalternativer. Fra brutale bannere til skinntrommer - du kan utstyre dine herjende norscanere med hva du vil, og bidra til å gjøre en brutal slutt på freden i den gamle verden.

Dette er en annonse: