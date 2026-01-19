Games Workshop bekrefter nok en gang eksistensen av kvinnelige Custodes i Warhammer 40,000

HQ

Forrige fredag var Games Workshop vertskap for et nyttårsforhåndsvisning der det ga Warhammer-fans en veritabel båtlast med nyheter å pore over. Mens de nye Aeldari Corsairs, Age of Sigmar-hærene og fantastiske Red Corsair-minier absolutt var nok til å skape overskrifter, var det noe som trakk mange fans oppmerksomhet i løpet av helgen.

Nemlig den bekreftede eksistensen av kvinnelige Custodes. Dette hadde vært et stridspunkt tidligere, ettersom tidligere lore og miniatyrer uten hjelmer antydet at de genforbedrede vaktene til keiseren alle var menn, som Space Marines. Men i et nytt innlegg fra fellesskapet bekreftes det at Custodes ikke bare er Space Marines i gylne rustninger, og at de kan være både kvinner og menn.

Noen fans hevder at dette går utover den allerede etablerte historien, mens det på den annen side ser ut til at dette rett og slett er en ny utvikling i et univers i stadig utvikling, et univers som egentlig ikke hadde en solid historie for Custodes før i den 7. eller 8. utgaven av bordspillet.

Ankomsten av kvinnelige Custodes-enheter sammenfaller med introduksjonen av en ny hær som kommer til Warhammer: The Horus Heresy, et bordspill som foregår 10 000 år før Warhammer 40 000. Men selv om disse enhetene er fra årtusener siden, kan du fortsatt bruke dem i 40k-spillene dine, noe som betyr at alle får noen skinnende nye gullgutter og -jenter.