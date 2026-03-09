Games Workshop endrer Warhammer-maling til å ha navnet du forventer

HQ

Det var interessant og unikt da Warhammer-butikkene het Games Workshop-butikker, og inntil for et par dager siden var det Citadel-logoen på malingen du bare brukte til Warhammer-miniatyrene. Men på samme måte som butikkene ble endret til Warhammer-butikker, endrer nå Games Workshop navn på malingen sin for å gjøre ting litt mer åpenbart.

Som du kan se i videoen nedenfor, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor Games Workshop ville gjøre denne endringen. Malingskvaliteten og pottene forblir de samme, bare klistremerket rundt potten endres. I stedet for den nydelige, nostalgiske Citadel-logoen, ser vi en dristig ny Warhammer Colour-logo i stedet.

Det har ikke gått internett hus forbi at dette ligner mye på skrifttypen som brukes for modellmerker i Japan, et marked Warhammer ønsker å slå seg inn på i stor stil. Når det også er kanji inkludert i de nye pottene, virker det ikke for konspirasjonshjerne å se at dette ikke bare er fordi Games Workshop ønsket en endring av klistremerker. Ikke alle malingspotter har blitt endret allerede, men i løpet av de kommende ukene og månedene i dine lokale butikker vil du se Citadel-maling sakte forsvinne, med Warhammer Colour-erstatningene som kommer tykkere enn et uvasket lag med base coat.

Dette er en annonse: