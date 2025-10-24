Games Workshop-grunnlegger mener Warhammer TV-show er i "trygge hender" med Henry Cavill

HQ

Det er 50 år siden Games Workshop ble grunnlagt, og siden den gang har det blitt et kraftsenter i britisk næringsliv. I det siste virker det som om Warhammer-IP-en, som eies av Games Workshop, har brutt seg mer og mer inn i mainstream-verdenen, men hvis det er én ting som kan bekrefte dette gjennombruddet, så er det Amazons live-action-serie.

Da vi snakket med Sir Ian Livingstone på San Diego Comic-Con Málaga nylig, kunne vi ikke la være å spørre om hans tanker om serien, som skal ledes av skuespilleren Henry Cavill. "Men det er flott at Henry Cavill tar ansvaret for å ta Warhammer til det store lerretet. Han er en spillspiller. Han elsker Warhammer," sa Livingstone. "Så det bør være i trygge hender."

"Pluss at Games Workshop er kjent for å opprettholde nøyaktigheten av deres IP når den lisensieres ut. Så mellom Workshop og Henry Cavill tror jeg de kommer til å gjøre en fantastisk jobb," fortsatte han. "Og det er godt å se at spesielt Hollywood nå respekterer spill-IP-er, slik HBO gjorde en fantastisk jobb med The Last of Us. Respekt for IP-en, respekt for spillet, respekt for publikum. Fordi spillpublikummet er veldig kunnskapsrike. De elsker IP-en sin. Og det er et enormt publikum. Så ikke fornærm det."

I skrivende stund vet vi veldig lite om Amazons Warhammer-serie, bortsett fra at den kommer og at Games Workshop er med på den. Som Livingstone bemerker, er GW ofte veldig beskyttende av sin IP, og så hvis selskapet er om bord, er det håp om at fansen også skal være begeistret for det endelige produktet.