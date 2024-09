Games Workshop lanserer The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim-bordspill

HQ

For å markere den nylig passerte Hobbit Day, Games Workshop, skaperne av Warhammer, har gått sammen med Middle-earth Enterprises for å avsløre et nytt bordspill som gjenspeiler den kommende animasjonsfilmen The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Dette brettspillet ser ut til å skildre kampen mellom Rohan og stammene i fjellene og kommer i et sett som spenner over 56 miniatyrer, en 12-sidig terning, en 3x3-fots dobbeltsidig spillematte, to Rohan-hus, en hurtigreferanseguide, et 48-siders scenarier og profiler hefte, og en mega 176-siders regelhåndbok også.

Bordtittelen er offisielt kjent som The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim - Battle of Edoras. Games Workshop har ennå ikke avslørt en utgivelsesdato eller en pris for settet, men vi blir bedt om å "stay tuned" for ytterligere informasjon.

